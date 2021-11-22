В Киевзеленстрое показали последствия мощного урагана в Киеве: красноречивые фото

22 ноября 2021 , 20:57
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Источник:

Киевзеленстрой

Выходные 20 и 21 ноября в Киеве выдались очень ветреными. Кое-где порывы достигали скорости 15 – 20 метров в секунду, из-за чего в столице произошел настоящий деревопад.

В результате падения дерева 20 ноября на территории Гидропарка погибла жена настоятеля храма Украинской православной церкви московского патриархата Мария Коцарь. Другие инциденты с свержением деревьев или падением ветвей в столице закончились, к счастью, не трагически.

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Непогода наделала немало бед и добавила работы коммунальщикам.

Ветер повалил и повредил почти 200 деревьев

  • Как отметили в Киевзеленстрое, за выходные в аварийно-диспетчерскую службу поступило 60 звонков от жителей Киева с жалобами на сломанные деревья или ветки.
  • Представители управлений зеленых насаждений разных районов столицы обнаружили на вверенных им территориях более 120 поврежденных деревьев.
  • Больше всего, по данным коммунальщиков, пострадал Святошинский район Киева, где ветер повалил 11 деревьев, а еще на 57 – сломал ветки.

Рабочие проводят уборку территорий после урагана. Коммунальщики распиливают сломанные деревья на части  и вывозят их.

Кроме того, в Киевзеленстрое напомнили, что при падении деревьев нужно звонить по телефону аварийно-диспетчерской службы: (044) 272-40-18. Если в результате инцидента кто-то пострадал или оказался под завалами, очевидцы должны срочно вызвать скорую и спасателей.

Смотрите фото последствий непогоды в Киеве / Фото Киевзеленстроя:

Автор: Олексій Чибісов