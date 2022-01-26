Кличко назвал главное бомбоубежище Киева и рассказал о первых действиях во время "Ч"

Мэр столицы Виталий Кличко утверждает, что по состоянию на 26 января Киев готов к противостоянию российским войскам в случае нападения. По словам городского головы, в случае необходимости, по городу включат сирены.

В эфире одного из телеканалов мэр столицы подчеркнул, что все жители столицы были проинформированы о расположении бомбоубежищ и объектов двойного значения. Ключевое место, где киевляне смогут укрыться от российских ракет и бомб, – метро.

Смотрите также 40 звонков в день: киевляне массово записываются в территориальную оборону

Именно подземка будет принимать наибольшее количество людей, которые смогут добраться до нее.

Надежды на политическое урегулирование

Мэр столицы отметил, что власти Киева выработали четкий план действий на случай вторжения России и попыток оккупантов захватить город.

По словам Кличко, в случае наступления времени "Ч" метрополитен будет готов принять людей, которые смогут сбежать.

Будут извещать о чрезвычайной ситуации жителей столицы с помощью сирен.

Кроме того, глава Киева отметил, что жителям и властям понадобятся все возможные средства коммуникации – телевизоры и радио.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Он также отметил, что очень надеется на мирное урегулирование ситуации и на то, что полномасштабного вторжения в Украину не будет.

Мы все надеемся, что этот вопрос будет решен на политическом уровне, надеемся на наших дипломатов и глубоко надеемся, что то, о чем говорят, о возможных военных действиях, это был бы ужасный сценарий. Поэтому надеемся, что будет найден путь ни в коем случае не дойти до такой экстремальной ситуации,

– подчеркнул Кличко.

Россия держит на границе более 100 тысяч военных

Командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия разместила около 54 боевых тактических групп. Также Россия разместила 36 "Искандеров" средней деятельности. Мировые политики изо дня в день составляют новые прогнозы о возможной дате начала вероятного нападения России на Украину. В частности, в США считали, что это может произойти с середины января по середину февраля. Аналитики Conflict Intelligence Team заявляли, что Россия перекинула свою военную технику и армейцев в Брянскую область. Этот регион граничит с Украиной и Беларусью.