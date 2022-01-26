В ефірі одного з телеканалів мер столиці підкреслив, що всі жителі столиці були проінформовані про розташування бомбосховищ та об'єктів подвійного значення. Ключовим місцем, де кияни зможуть сховатися від російських ракет та бомб, визначено метро.

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Саме підземка прийматиме найбільшу кількість людей, які зможуть до неї дістатися.

Сподівання на політичне врегулювання

Мер столиці зазначив, що влада Києва виробила чіткий план дій на випадок вторгнення Росії та спроб окупантів захопити місто.

За словами Кличка, у разі настання часу "Ч" метрополітен буде готовий прийняти людей, які зможуть втекти.

Сповіщатимуть про надзвичайну ситуацію мешканців столиці за допомогою сирен.

Крім того, очільник Києва наголосив на тому, що жителям та владі знадобляться всі можливі засоби комунікації – телевізори та радіо.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.Мер також зазначив, що дуже сподівається на мирне врегулювання ситуації та на те, що повномасштабного вторгнення до України не було.

Ми всі сподіваємось, що це питання буде вирішено на політичному рівні, сподіваємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що кажуть, про можливі військові дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде знайдено шлях у жодному разі не дійти до такої екстремальної ситуації,

– підкреслив Кличко.

Росія тримає на кордоні понад 100 тисяч військових

Командувач Операції Об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляв, що Росія розмістила неподалік 54 бойові тактичні групи. Також Росія розмістила 36 "Іскандерів" середньої діяльності. Світові політики день за днем складають нові прогнози щодо можливої дати початку ймовірного нападу Росії на Україну. Зокрема, у США вважали, що це може статися із середини січня до середини лютого. Аналітики Conflict Intelligence Team заявляли, що Росія перекинула свою військову техніку та армійців у Брянську область. Цей регіон межує з Україною та Білоруссю.