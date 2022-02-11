Кличко рассказал, как Киев будет жить в случае вероятного наступления России

Мэрия столицы готовится к обеспечению жизнедеятельности Киева при наступлении чрезвычайной ситуации. Для этого представители местных властей перевели все объекты критической и социальной инфраструктуры в режим подготовки к работе в условиях возможной агрессии России.

По словам главы столицы, усилия местных властей направлены на то, чтобы преодолеть или предотвратить возможные провокации, а также выстоять в условиях военного нападения. Для сохранения жизни киевлян в городе создали комиссии по эвакуации – как на уровне КГГА, так и в каждом отдельном районе.

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Также чиновники утвердили план эвакуации населения, ради которого людей будут вывозить в безопасные районы транспортом.

Как именно будут обеспечивать жизнедеятельность Киева в случае нападения

По словам Кличко, для того чтобы разветвленная инфраструктура крупного мегаполиса стабильно работала, в столице:

нашли возможности и обеспечили дополнительное производство электроэнергии на ТЭЦ. В постоянной работе находятся 3 – 4 блока, что позволяет обеспечить бесперебойное энергоснабжение. Прежде всего, это касается медицинских учреждений, предприятий критической инфраструктуры, учреждений социальной сферы;

создали запасы топлива, установили электрогенераторы для бесперебойной работы систем управления городом и ТЭЦ на 10 суток;

обеспечили предприятия гарантированной бесперебойной связью;

усовершенствовали и разработали новую систему оповещения, которой нет аналогов в Украине.

за последние годы втрое увеличили количество укрытий.

Кроме того, мэр отметил, что по состоянию на 11 февраля коммунальные, аварийно-спасательные службы и другие силы и средства гражданской защиты столицы составляют 13,5 тысяч человек и более 780 единиц техники. Кроме того, для непосредственной обороны города развертывают силы территориальной бригады.

Также в городе две недели продолжаются тематические учения с учителями и родителями в школах. Работники учебных заведений получили инструкции как действовать. То же касается больниц, детских садов и учреждений социальной защиты.

Российские войска на границе с Украиной: главное

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Россия продолжает стягивать свои войска на наши границы, утверждая, что делают это для учений. Поэтому Украина обратилась к Москве с требованием объяснений. Кремль должен в течение 48 часов предоставить Киеву точные районы проведения деятельности своих войск. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, существует реальный риск нового военного конфликта в Европе.

Американское издание CNN утверждает, что США намеренно докладывали о тревожных сценариях эскалации, чтобы сдержать Владимира Путина от агрессии. Эта стратегия якобы работает.

11 февраля Япония, Нидерланды, США, Черногория призвали своих граждан покинуть Украину. В то же время, Южная Корея вообще запретила ехать в наше государство.