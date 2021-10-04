Костел святого Николая в Киеве могут передать католической общине после восстановления

Представители церкви и прихода костела имени святого Николая в Киеве привлечены к переговорам с Министерством культуры в отношении реставрации и дальнейшей судьбы объекта. Сейчас идет процесс согласования пункта меморандума по этому вопросу.

Как отметили представители церкви, в Министерство культуры направили предложения об определении даты, когда храм должен перейти к общине. Также прихожане хотят добиться от должностных лиц конечных дат определения тендерных процедур и других вопросов для передачи костела.

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Кроме того, представителя церкви включили в совместную комиссию по организации противоаварийных работ в здании костела.

Могут вернуть костел весной 2022

Представители церкви отметили, что сейчас диалог с властью можно назвать конструктивным.

Контролем расходов бюджетных средств, которые выделят на восстановление костела, будут заниматься меценаты и общественные активисты.

Также в католической общине подчеркнули, что предварительные договоренности о передаче храма после реставрации уже достигнуты. Вероятно, это произойдет весной 2022.

Мы избегаем процессов контроля финансов, учитывая, что ответственность за проведение экспертизы, осуществление ремонта и формирование сметы возложена на МКиП, в собственности которого в настоящее время находится святыня,

– отметили представители прихода в фейсбуке.

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