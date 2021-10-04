Як зазначили представники церкви, у Міністерство культури направили пропозиції про визначення дати, коли храм має перейти до громади. Також парафіяни хочуть домогтися від посадовців кінцевих дат визначення тендерних процедур та інших питань для передачі костелу.

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Крім того, представника церкви включили до спільної комісії з організації протиаварійних робіт у будівлі костелу.

Можуть повернути костел навесні 2022

Представники костелу зазначили, що наразі діалог з владою можна назвати конструктивним.

Контролем витрат бюджетних коштів, які виділять на відновлення костелу, займатимуться меценати та громадські активісти.

Також у католицькій громаді підкреслили, що попередні домовленості про передачу храму після реставрації вже досягнуті. Ймовірно, це станеться весною 2022.



Ми уникаємо процесів контролю фінансових з огляду, що відповідальність за проведення експертизи, здійснення ремонту й формування кошторису покладено на МКІП, у власності якого на даний час перебуває святиня,

– зазначили представники парафії у фейсбуці.

Що відомо про пожежу у костелі святого Миколая