Как отметили представители церкви, в Министерство культуры направили предложения об определении даты, когда храм должен перейти к общине. Также прихожане хотят добиться от должностных лиц конечных дат определения тендерных процедур и других вопросов для передачи костела.
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Кроме того, представителя церкви включили в совместную комиссию по организации противоаварийных работ в здании костела.
Могут вернуть костел весной 2022
- Представители церкви отметили, что сейчас диалог с властью можно назвать конструктивным.
- Контролем расходов бюджетных средств, которые выделят на восстановление костела, будут заниматься меценаты и общественные активисты.
- Также в католической общине подчеркнули, что предварительные договоренности о передаче храма после реставрации уже достигнуты. Вероятно, это произойдет весной 2022.
Мы избегаем процессов контроля финансов, учитывая, что ответственность за проведение экспертизы, осуществление ремонта и формирование сметы возложена на МКиП, в собственности которого в настоящее время находится святыня,
– отметили представители прихода в фейсбуке.
Что известно о пожаре в костеле святого Николая
- Масштабный пожар в здании собора произошел вечером 3 сентября. Огонь полностью уничтожил уникальный орган, который изготовили на заказ в 1980 году.
- После инцидента католики усилили борьбу за возвращение им здания, которое государство прибрало к рукам еще в советские времена. Впрочем, в Минкульте, на балансе которого находился костел, выступили против идеи возвращения храма.
- 10 сентября Владимир Зеленский поручил Кабмину немедленно отреставрировать костел и ускорить реализацию проекта, который предполагает передачу церкви католической общине.
- В правительстве после этого заявили, что реставрацию хотят начать в ближайшее время, однако судьбу здания будут решать в Министерстве культуры.