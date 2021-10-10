Легковушка на большой скорости врезалась в маршрутку: страшная авария в Киеве попала на видео
Источник:телеграм-канал "Вартові Еспресо"
В Киеве вечером 9 октября горожане стали свидетелями, как легковой автомобиль въехал в маршрутку и перевернул ее. В бусе ехали пассажиры, но информация о пострадавших пока противоречива.
Авария произошла на Броварском проспекте. Предварительно, Volkswagen Passat на большой скорости врезался в 332 маршрутку рейса Киев – Бровары.
В этот же день Грузовик врезался в рейсовый автобус в Одесской области: 2 пассажира погибли
Авария на Броварском проспекте 9 октября: все известные подробности
В аварию на Броварском проспекте в Киеве вечером 9 октября попала маршрутка под номером 332 рейса Киев – Бровары. Впрочем, вины ее водителя в том будто бы и не было.
- Дело в том, что маршрутку догнал легковой автомобиль, который двигался очень быстро, и врезался в нее сзади.
- Свидетели говорят, звук удара слышно было аж на метро Черниговская.
Маршрутку протаранил Volkswagen Passat при попытке перестроиться на другую полосу. Водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами, вырезав его из авто специнструментом.
Видео момента аварии опубликовали в телеграм-канале "Киев Оперативный".
А видео последствий ДТП появилось в канале "Kievmap".
На месте аварии работают спасатели, медики и полиция: смотрите фото "Вартові Еспресо" и НПУ
Обратите внимание: сначала в СМИ писали о 2 погибших (например в " dtp.kiev.ua "), но полиция эту информацию не подтвердила. Как пишет "Сегодня", пока там говорят о 7 пострадавших.
Другие резонансные аварии в Украине 9 октября: