Льет как из бочки: Киевские пассажиры показали маршрутку с дырявой крышей – возмутительное видео

Очередное доказательство того, что частные перевозчики выпускают на киевские маршруты тотальный хлам, появилось в соцсетях. Жители столицы сняли на видео салон маршрутки с полностью дырявой крышей.

Во время дождя вода проникала внутрь достаточно мощным ручьем заливала сиденья и текла на головы людей. Водителя транспортного средства, пробоина, судя по всему, не очень беспокоила.

Смотрите также Утренний "фитнес": пассажирам киевской маршрутки пришлось толкать ее по дороге

По словам очевидцев, речь идет о маршрутке №507, которая едет с жд вокзала до улицы Академика Тронько.

Пассажиры жалуются на регулярные нарушения

Инцидент, по предварительным данным, произошел днем 7 декабря. Судя по видео, которое сняли пассажиры маршрутки, из-за дырявой крыши людей внутри начало буквально заливать холодной водой.

За считанные минуты сиденья в левой части салона стали мокрыми, как и пол микроавтобуса.

Пассажирам пришлось стоять, чтобы не намокнуть.

Судя по открытым данным, маршрут №507 обслуживает компания "Бальзат". В комментариях жители столицы говорят, что вместо исправных микроавтобусов по дорогам ездит хлам. Кроме того, водители постоянно набивают в салон огромное количество людей и не придерживаются графика перевозок, чтобы получить больше денег от пассажиропотока.

Смотрите видео потопа в киевской маршрутке:

Постоянные проблемы с маршрутками

Неисправности киевских маршруток – обычное дело. Частные перевозчики выпускают на дороги технически неисправные транспортные средства, из-за чего у них отпадают колеса, или может на ходу открепиться полуось. Кроме того, очень часто водители маршруток нарушают правила дорожного движения, ездят по встречке и тротуару.