На Левобережке в Киеве водитель грузовика застрял под путепроводом: фото с места происшествия
Источник:dtp.kiev.ua
Очередное ДТП, которое произошло из-за неучёта водителем габаритов, случилось утром 31 января на улице Раисы Окипной в Киеве. Грузовик, перевозивший МАФ, застрял под путепроводом.
В результате аварии на месте происшествия образовалась большая пробка. Водителям, которые хотели проехать в направлении Русановской набережной, приходилось ограничиваться двумя свободными полосами для движения.
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Поскольку МАФ, перевозивший КамАЗ, был выкрашен в цвета украинского флага, ДТП сразу назвали "патриотическим".
Застрял посередине
В результате аварии никто не пострадал / Фото dtp.kiev.ua
- Авария произошла около 11:00 на улице Раисы Окипной на Левобережке. Водитель грузовика заехал под путепровод Броварского проспекта, но застрял.
- Как утверждают очевидцы инцидента, водитель грузовика не обратил внимания на дорожный знак, предупреждающий о высоте путепровода. Судя по всему, мужчина решил, что проскочит.
- Впрочем, как это нередко бывает, грузовик застрял по центру под путепроводом. МАФ при этом сильно повредился.
Водителю придется заплатить 850 гривен штрафа / Фото dtp.kiev.ua
Обошлось без пострадавших. Как будут вытаскивать останки контейнера – непонятно, спуска колес там точно не хватит. Как вариант – можно разобрать путепровод вместе с линией метро и затем собрать его заново за несколько миллиардов долларов и несколько лет,
– прокомментировали инцидент в сообществе dtp.kiev.ua.
Патрульные, работавшие на месте происшествия, составили в отношении водителя административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных сооружений. Мужчине грозит 850 гривен штрафа или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.
Само сооружение уже осмотрели работники Киевавтодормоста, которые выяснили, что серьезных повреждений конструкции водитель не нанес.
Далеко не единичный случай
Аналогичные ДТП, когда грузовики не проходят под путепроводами, происходят в Киеве несколько раз в год. Так, необычная авария с грузовиком и МАФом произошла утром 30 декабря на улице Елены Телиги. Водитель грузовика, перевозивший киоск, не учел габаритов и залетел под слишком низкий для него путепровод.
Похожая авария произошла в феврале 2021 года на улице Николая Гринченко. Тогда под путепроводом застрял самосвал Renault. Вытаскивать его из-под конструкции пришлось с помощью полицейского бронетранспортера и снегоочистителя.