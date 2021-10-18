На "Левобережной" в Киеве нетрезвый мужчина порезал прохожего ножом
Источник:"Типичный Киев"
Жуткое преступление произошло днем 18 октября на улице Евгения Сверстюка неподалеку от станции метро "Левобережная" в Киеве. Конфликт между двумя мужчинами закончился кровавой резней.
Злоумышленника, который якобы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, задержали свидетели происшествия. Впоследствии мужчину передали полицейским.
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На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Всем угрожал
Преступление произошло на остановке / Фото "Типичного Киева"
- По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 на остановке общественного транспорта.
- Двое мужчин что-то между собой не поделили, из-за чего один из участников ссоры достал нож и пырнул оппонента в грудь.
- Злоумышленника скрутили неравнодушные граждане, после чего он начал угрожать всем расправой.
До прибытия полиции мужчина вызывающе вел себя и скандалил.
Как именно квалифицировали инцидент правоохранители, пока неизвестно. В полиции Киева происшествие пока не прокомментировали.