Злоумышленника, который якобы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, задержали свидетели происшествия. Впоследствии мужчину передали полицейским.

Смотрите также Мужчина в Николаеве напал на полицейского охраны и тяжело ранил его

На месте происшествия работали следователи и медики скорой. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Всем угрожал



Преступление произошло на остановке / Фото "Типичного Киева"

По предварительным данным, инцидент произошел около 13:00 на остановке общественного транспорта.

Двое мужчин что-то между собой не поделили, из-за чего один из участников ссоры достал нож и пырнул оппонента в грудь.

Злоумышленника скрутили неравнодушные граждане, после чего он начал угрожать всем расправой.

До прибытия полиции мужчина вызывающе вел себя и скандалил.

Как именно квалифицировали инцидент правоохранители, пока неизвестно. В полиции Киева происшествие пока не прокомментировали.