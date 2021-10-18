Зловмисника, який нібито перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, затримали свідки події. Згодом чоловіка передали поліцейським.

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На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Всім погрожував



Злочин стався на зупинці / Фото "Типичного Киева"

За попередніми даними, інцидент стався близько 13:00 на зупинці громадського транспорту.

Двоє чоловіків щось між собою не поділили, через що один з учасників сварки дістав ніж та штрикнув опонента у груди.

Зловмисника скрутили небайдужі громадяни, після чого він почав погрожувати всім розправою.

До прибуття поліції чоловік зухвало поводився та скандалив.

Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо. У поліції Києва подію поки що не прокоментували.