Люди идут пешком: в Киеве на мосту из-за ДТП заблокировано движение троллейбусов
Источник:dtp.kiev.ua
Авария произошла на правых полосах для движения на Северном мосту в Киеве. В час пик 25 августа легковушка столкнулась с фурой.
В результате инцидента никто не пострадал, однако последствия ДТП оказались серьезными. Машины заблокировали проезд троллейбусов.
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На месте происшествия работают полицейские, которые стараются как можно быстрее оформить все документы и освободить полосы для движения транспорта.
Люди идут пешком на Троещину
- Инцидент произошел около 19: 00 на Северном мосту, где легковушка столкнулась с грузовиком.
- Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, выясняют патрульные.
Поскольку троллейбусы физически не могут объехать препятствие, им пришлось остановиться. Из-за этого все пассажиры общественного транспорта, которые ехали на Троещину, вынуждены пересекать мост пешком.
Когда именно движение по Северному мосту откроют, пока неизвестно.
Тысячи киевлян вынуждены идти домой пешком / Фото dtp.kiev.ua