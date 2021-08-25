Люди идут пешком: в Киеве на мосту из-за ДТП заблокировано движение троллейбусов

Авария произошла на правых полосах для движения на Северном мосту в Киеве. В час пик 25 августа легковушка столкнулась с фурой.

В результате инцидента никто не пострадал, однако последствия ДТП оказались серьезными. Машины заблокировали проезд троллейбусов.

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На месте происшествия работают полицейские, которые стараются как можно быстрее оформить все документы и освободить полосы для движения транспорта.

Люди идут пешком на Троещину

Инцидент произошел около 19: 00 на Северном мосту, где легковушка столкнулась с грузовиком.

Кто из водителей нарушил правила дорожного движения, выясняют патрульные.

Поскольку троллейбусы физически не могут объехать препятствие, им пришлось остановиться. Из-за этого все пассажиры общественного транспорта, которые ехали на Троещину, вынуждены пересекать мост пешком.

Когда именно движение по Северному мосту откроют, пока неизвестно.



Тысячи киевлян вынуждены идти домой пешком / Фото dtp.kiev.ua