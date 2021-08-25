Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак наслідки ДТП виявилися серйозними. Автівки заблокували проїзд тролейбусів.

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На місці події працюють поліцейські, які намагаються якомога швидше оформити всі документи та звільнити смуги для руху транспорту.

Люди йдуть пішки на Троєщину

Інцидент стався близько 19:00 на Північному мосту, де легковик зіштовхнувся з вантажівкою.

Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, з'ясовують патрульні.

Оскільки тролейбуси фізично не можуть об'їхати перешкоду, їм довелося зупинитися. Через це всі пасажири транспортних засобів, які їхали на Троєщину, вимушені перетинати міст пішки.

Коли саме рух Північним мостом відкриють, наразі невідомо.



Тисячі киян вимушені йти додому пішки / Фото dtp.kiev.ua