На Лобановского жуткое ДТП парализовало движение на всех полосах: кадры аварии

На проспекте Валерия Лобановского, 126-Г в Киеве утром 28 декабря произошла серьезная авария. Там лоб в лоб столкнулись легковушки Skoda и Subaru.

Столкновение произошло в сторону движения к Севастопольской площади почти в 7:00. В результате заблокированными оказались сразу все полосы.

К теме Под Киевом произошла масштабная авария с участием 6 машин



На проспекте Лобановского столкнулись Skoda и Subaru / Фото dtp.kiev.ua

От авто остались обломки

На кадрах с места происшествия видно, что в какой-то момент Skoda начало заносить, поэтому водитель потерял управление ею.

Машину на скорости раскрутило среди дороги, и в конце концов она вылетела на встречную полосу.

Пока о том, есть ли пострадавшие, ничего неизвестно. Однако на месте работали спасатели.

Как пишут на телеграм-канале dtp.kiev.ua , от сильного удара в обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а в одной из них даже вырвало колесо. Кроме того, дорога вокруг искореженных авто усеяна обломками.

Момент столкновения автомобилей на проспекте Лобановского: видео

Последствия аварии на проспекте Лобановского в Киеве: видео – Внимание! 18+, присутствует нецензурная лексика

Тексты публикаций "Киева оперативного", dtp.kiev.ua:

Не доброе утро на Лобановского. На проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади произошла авария, которая заняла сразу все полосы. Движения нет, будет еще хуже.

Как видно, машину Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Информация о пострадавших уточняется. Напомним, что сейчас движение транспорта серьезно затруднено.

***

Серьезная авария с пострадавшими на проспекте Лобановского, 126 – Г. По словам очевидцев, столкнулись Subaru и Skoda. Удар был так силен, что сработали подушки безопасности, вырвало колесо, дорога усеяна обломками. На месте работали спасатели.