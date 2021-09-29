Машина въехала в автобус в центре Киева: пострадали дети – фото с места столкновения
Источник:Obozrevatel
В центре Киева легковой автомобиль въехал в автобус с детьми. В результате аварии пострадали двое маленьких пассажиров. Инцидент произошел 29 сентября.
Машина и общественный транспорт столкнулись на улице Московской, 8Б в Печерском районе столицы. Водитель легковушки буквально протаранила автобус, поскольку ехала на значительной скорости.
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Двоих детей забрали в больницу
От удара двое детей-пассажиров упали и получили серьезные повреждения. Мальчика забрали в больницу с тяжелой травмой головы, а девочку – с травмой внутренних органов.
Водителя Peugeot, по данным телеграма "Типичный Киев", якобы тоже госпитализировали. Она врезалась на перекрестке в переднюю боковую часть автобуса, когда тот ехал по главной.
Из-за горе-водителя центр сковала пробка
На отрезке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, образовалась немалая пробка. На место происшествия прибыла полиция для выяснения всех деталей инцидента.
В центре Киева женщина врезалась в автобус с детьми / Фото Obozrevatel, "Типичного Киева":
Место, где произошло столкновение / Карта Google Maps
Смертельная авария в Козине под Киевом
Масштабное дорожно-транспортное происшествие случилось 29 сентября в Козине под Киевом. Там водитель Toyota столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В результате два человека погибли, а еще трое пострадали.