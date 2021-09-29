Автівка і громадський транспорт зіткнулися на вулиці Московській, 8Б у Печерському районі столиці. Водійка легковика буквально протаранила автобус, оскільки їхала на значній швидкості.

Подібне У Кривому Розі авто в'їхало в зупинку: на очевидців ДТП напали невідомі

Двох дітей забрали до лікарні

Від удару двоє дітей-пасажирів впали і зазнали серйозних ушкоджень. Хлопчика забрали до лікарні з важкою травмою голови, а дівчинку – із травмою внутрішніх органів.



Водійка на швидкості в'їхала в автобус з дітьми у Печерському районі / Фото Obozrevatel



Через аварію на вулиці Московській у Києві утворився затор / Фото Obozrevatel

Через горе-кермувальницю центр скував затор

На відрізку дороги, де сталася дорожньо-транспортна пригода, утворився чималий затор. На місце події прибула поліція для з'ясування всіх деталей інциденту.



Від удару в автобусі впали двоє дітей і отримали серйозні травми



На місце пригоди прибула поліція для розслідування інциденту

Місце, де трапилося зіткнення / Карта Google Maps

Смертельна аварія у Козині під Києвом

Масштабна дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 вересня і в Козині під Києвом. Там водій Toyota зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz. В результаті двоє людей загинуло, а ще троє постраждали.