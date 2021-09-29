Машина и общественный транспорт столкнулись на улице Московской, 8Б в Печерском районе столицы. Водитель легковушки буквально протаранила автобус, поскольку ехала на значительной скорости.

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Двоих детей забрали в больницу

От удара двое детей-пассажиров упали и получили серьезные повреждения. Мальчика забрали в больницу с тяжелой травмой головы, а девочку – с травмой внутренних органов.

Водителя Peugeot, по данным телеграма "Типичный Киев", якобы тоже госпитализировали. Она врезалась на перекрестке в переднюю боковую часть автобуса, когда тот ехал по главной.

Из-за горе-водителя центр сковала пробка

На отрезке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, образовалась немалая пробка. На место происшествия прибыла полиция для выяснения всех деталей инцидента.

В центре Киева женщина врезалась в автобус с детьми / Фото Obozrevatel, "Типичного Киева":

Место, где произошло столкновение / Карта Google Maps

Смертельная авария в Козине под Киевом

Масштабное дорожно-транспортное происшествие случилось 29 сентября в Козине под Киевом. Там водитель Toyota столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. В результате два человека погибли, а еще трое пострадали.