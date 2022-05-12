Однако важно, что в этот момент не было никаких прилетов вражеских ракет. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на публикации в соцсетях.

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В целом районе чувствовали запах гари

Первые сообщения о возгорании кинотеатра на улице Героев Севастополя появились в местных телеграм-каналах примерно в полночь. Там было видно, что огонь охватил практически все здание.

Пожар здания бывшего кинотеатра "Тампере": смотрите видео

Из-за этого в Соломенском районе столицы люди чувствовали сильный запах гари. Сначала это связывали с вероятным горением торфяников возле Киева.

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По состоянию на 4 часа утра не было никаких сообщений об этом событии ни от Киевской ОВА, ни от регионального управления ГСЧС. В СМИ обнародовали фото, где видно, что спасатели прибыли на место происшествия и начали тушение.

Спасатели на месте происшествия и пожар в "Тампере" / Фото "Детектор Медиа" и телеграма "Реальный Киев"

У здания была история скандалов

"Детектор медиа" сообщает, что в течение нескольких лет вокруг этого кинотеатра шло много дискуссий. С 2014 года было открыто уголовное производство, где расследовали приватизацию сооружения. Правоохранители квалифицировали дело как "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

В то же время расследование не давало никаких результатов, а активисты продолжали бороться. Они выступали за сохранение работы кинотеатра и требовали, чтобы здание вернули в коммунальную собственность общества.

5 августа 2018 года это почти случилось. Тогда госрегистратор Департамента коммунальной собственности КГГА Юрий Бандура зарегистрировал право собственности на Тампере. Поэтому кинотеатр должен принадлежать территориальной общине Киева.



Здание бывшего кинотеатра "Тампере" / Фото "Корреспондент"

Подали жалобу из-за оффшора

Вскоре представитель оффшорной корпорации "Лексафин Бизнес С. А." подал кассационную жалобу по этому объекту. 12 июля частично удовлетворил Кассационный хозяйственный суд.

Вероятно, попыталась поставить точку по делу представитель Департамента регистрации КГГА Наталья Кулик. Она зарегистрировала отчуждение кинотеатра в территориальной общине.

Однако уже через несколько месяцев, в августе, Соломенский райсуд постановил, что нужно наложить арест на эту недвижимость. Последние публикации в СМИ о постройке были в 2020 году. Тогда сообщалось о намерениях возобновить кинотеатральную деятельность здания, но этого так и не произошло.

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