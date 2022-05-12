Проте важливо, що в цей момент не було жодних "прильотів" ворожих ракет. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на публікації в соцмережах.

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У цілому районі відчували запах гару

Перші повідомлення про загоряння кінотеатру на вулиці Героїв Севастополя з'явилися в місцевих телеграм-каналах приблизно опівночі. Там було помітно, що вогонь охопив практично всю будівлю.

Пожежа будівлі колишнього кінотеатру "Тампере": дивіться відео

Через це в Солом'янському районі столиці люди відчували сильний запах гару. Спершу це пов'язували із ймовірним горінням торф'яників біля Києва.

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Станом на 4 годину ранку не було жодних повідомлень про цю подію ні від Київської ОВА, ні від регіонального управління ДСНС. У ЗМІ оприлюднили фото, на яких видно, що рятувальники прибули на місце події та почали гасіння.

Рятувальники на місці події та пожежа в "Тампере" / Фото "Детектор Медіа" і телеграму "Реальний Київ"

Будівля мала історію скандалів

"Детектор медіа" повідомляє, що протягом кількох років довкола цього кінотеатру точилося багато дискусій. Від 2014 року було відкрите кримінальне провадження, де розслідували приватизацію споруди. Правоохоронці кваліфікували справу як "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Водночас розслідування не давало жодних результатів, а активісти продовжували боротися. Вони виступали за збереження роботи кінотеатру та вимагали, щоб будівлю повернути в комунальну власність громади.

5 серпня 2018 року це майже трапилося. Тоді держреєстратор Департаменту комунальної власності КМДА Юрій Бандура зареєстрував право власності на "Тампере". Тому кінотеатр мав належати територіальній громаді Києва.



Будівля колишнього кінотеатру "Тампере" / Фото "Кореспондент"

Подали скаргу через офшор

Невдовзі представник офшорної корпорації "Лексафін Бізнес С. А." подав касаційну скаргу щодо цього об'єкта. 12 липня її частково задовольнив Касаційний господарський суд.

Ймовірно, спробувала поставити крапку у справі представниця Департаменту реєстрації КМДА Наталія Кулик. Вона зареєструвала відчуження кінотеатру в територіальної громади.

Проте вже через кілька місяців, у серпні, Солом'янський райсуд постановив, що потрібно накласти арешт на цю нерухомість. Останні публікації у ЗМІ про споруду були у 2020 році. Тоді повідомляли про наміри відновити кінотеатральну діяльність будівлі, але цього так і не сталося.

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