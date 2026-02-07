Агрессор ночью бил по Киевской области: повреждены дома, авто и не только

Последствия массированного вражеского удара по Украине 7 февраля фиксировали и в Киевской области, в частности в Броварском и Бориспольском районах. Враг продолжает бить по энергетике и мирным населенным пунктам.

Об этом сообщил глава местной ОГА Николай Калашник.

Смотрите также Две крупные ТЭС и не только: Шмыгаль рассказал детали атаки по энергетике

Какие повреждения фиксировали на Киевщине из-за атаки?

Повреждения пяти частных домов фиксировали в Броварском районе. Там также повреждены четыре автомобиля.

А в Бориспольском районе Киевской области получили повреждения складские помещения и логистический центр одного из предприятий. Речь идет, в частности о пожаре в Якоготине, к ликвидации которого оперативно присоединились сотрудники ГСЧС.

Цель одна – оставить людей без света, тепла и воды, лишить базовых потребностей в февральские морозы. Так действуют только нелюди,

– подчеркнул Калашник.

Он добавил, что в области ввели аварийные отключения электроэнергии. Критически важные объекты и мобильные станции обеспечены резервными источниками питания.

К тому же сейчас в регионе функционируют 530 пунктов несокрушимости, все готовы принимать посетителей.

Какие другие последствия массированной атаки?