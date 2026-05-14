В Киеве из-под завалов достали тело 12-летней девочки
- В результате российской атаки на Киев погибли по меньшей мере 5 человек, среди которых 12-летняя девочка.
- Во время ночной атаки Россия использовала 731 средство для обстрела, в частности 56 ракет и 675 дронов.
Россия ночью 14 мая нанесла массированный удар по украинской столице. В результате подобной атаки, к сожалению, есть пострадавшие и жертвы среди гражданского населения, в частности, погиб 12-летний ребенок.
Соответствующую информацию обнародовал городской голова Виталий Кличко. Таким образом количество погибших возросло до по меньшей мере 5.
Смотрите также Массированный террор Киева: растет количество жертв и пострадавших
Кто погиб из-за российской атаки?
Виталий Кличко ориентировочно в 13:14 сообщил об увеличении количества жертв в результате российской атаки по меньшей мере до 5 человек. Из-под завалов дома в Дарницком районе Киева спасатели достали тело 12-летней девочки.
Поисково-спасательная операция продолжается,
– написал мэр.
Ранее сообщалось о еще четырех погибших в этом районе, среди них, в частности, оказалась двое мужчин в возрасте 21 и 30 лет и еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливают. Еще один мужчина скончался в больнице из-за травм.
Спасатели деблокируют тела жертв в Киеве / ГСЧС Киева
Заметим, что, к сожалению, количество жертв может возрасти, поскольку до 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, пока их судьба неизвестна. Впрочем, на месте работают все необходимые службы, в частности спасатели, врачи и правоохранители.
В то же время количество пострадавших, по последним обновленным данным местных властей возросло до по меньшей мере 44 человек, в больницы госпитализировали 21 человека. В частности, ранения получили двое несовершеннолетних, один ребенок сейчас в больнице.
Дополнительной информации о количестве жертв и пострадавших, а также их текущего состояния пока не указывают. Очевидно все подробности о последствиях российского обстрела местные власти обнародуют позже.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших в результате российского террора. Вечная память.
Что известно о ночной атаке?
Воздушные силы ВСУ сообщили, что главной целью россиян во время ночной атаки была именно столица. В общем россияне использовали 731 средство для обстрела, в частности использовали крылатые и аэробаллистические ракеты и БпЛА различных типов.
Для ночного обстрела россияне применили не менее 56 ракет и 675 дронов. Большинство воздушных целей удалось сбить силам ПВО. Всего за прошедшие сутки оккупанты атаковали с помощью более 1,5 тысячи БпЛА.
Какие области также оказались под ударом?
Ночью россияне атаковали Полтавскую область. В регионе из-за удара было повреждено технологическое оборудование, транспортные средства, складские помещения и частные дома. Также есть перебои в поставках газа людям.
В Харькове зафиксировали попадания в Шевченковском и Салтовском районах города. В первом ранения получили по меньшей мере 15 человек, еще 14 человек пострадали в последнем. Всего госпитализировали 12 пострадавших.
В Черниговской области в результате атаки поврежден энергетический объект, из-за чего без электроснабжения остались более 31 тысячи абонентов. Сообщение о пострадавших местные власти не обнародовали.