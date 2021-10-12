Мать младенца, которого нашли в дебрях ВДНХ, рассказала, как стала бездомной
Источник:ТСН
В заброшенном торговом павильоне на ВДНХ в Киеве полиция нашла коляску с 4-месячной девочкой. Рядом была мать ребенка и еще двое мужчин. Все они жили в лачуге без света, воды и газа.
Женщина рассказала правоохранителям, что один из парней – это отец малыша, а другой – его товарищ. Жили и ночевали они вместе, потому что больше некуда деваться.
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Компания жила в заброшенном торговом павильоне / Скриншот из видео
В помещении не было ни света, ни воды, ни газа / Скриншот из видео
Обещал золотые горы
По словам женщины, мужчина позвал ее переехать из Одессы в Киев. Впрочем, о том, что в столице жить негде, горе-мать узнала, когда перебралась на новое место. Факт проживания в ненадлежащих условиях с маленьким ребенком она объяснила тем, что так сложились обстоятельства.
Инспектор ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Лидия Кордяк заметила, что мать девочки была довольно агрессивной, когда общалась с правоохранителями. Кроме того, она была навеселе, хотя и отрицала, что употребляет алкоголь.
Одного из мужчин женщина представила своим мужем, а другого – его товарищем / Скриншот из видео
Женщина вела себя с полицейскими агрессивно и была навеселе / Скриншот из видео
Дети разбросаны по Украине
Из ужасных условий младенца временно забрали в больницу работники социальных служб. Однако выяснилось, что у женщины есть еще по меньшей мере двое детей. По ее словам, они проживают на Николаевщине с родными родителями.
Также полицейские озвучивали версию, что, кроме упомянутых, у гражданки есть еще пятеро детей, но эта информация пока не имеет официального подтверждения.
Ребенок может оказаться в приюте
В больнице здорового малыша не смогут содержать долго. Однако матери его вернут только при условии предоставления договора об аренде жилья. Сейчас женщина и ее сожители поселились в хостеле и жалуются, что найти квартиру для легального найма крайне трудно и дорого. Следовательно, ребенок может попасть в приют при живой матери.
Компания с 4-месячным младенцем поселилась на ВДНХ: видео
Неожиданная находка
- Подозрительную компанию с младенцем в коляске заметила женщина, которая выгуливала собаку.
- Она вызвала на место правоохранителей.
- Когда полиция прибыла, то увидела, что женщина и ее соседи пьянствуют прямо возле ребенка.