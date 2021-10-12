Жінка розповіла правоохоронцям, що один із молодиків – це батько маляти, а інший – його товариш. Мешкали і ночували вони разом, бо більше не мали куди подітися.

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Компанія жила у занедбаному торгівельному павільйоні / Скриншот відео



В приміщенні не було ні світла, ні води, ні газу / Скриншот відео

Обіцяв золоті гори

За словами жінки, чоловік покликав її переїхати з Одеси до Києва. Втім, про те, що у столиці жити немає де, горе-матір дізналася коли перебралася на нове місце. Факт проживання в неналежних умовах із маленькою дитиною вона пояснила тим, що так склалися обставини.

Інспекторка ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лідія Кордяк зауважила, що мати дівчинки була доволі агресивною, коли спілкувалася з правоохоронцями. Крім того, вона була напідпитку, хоча і заперечувала, що вживає алкоголь.



Одного із чоловіків жінка представила своїм чоловіком, а іншого – його товаришем / Скриншот відео



Жінка поводила себе з поліцейськими агресивно і була напідпитку / Скриншот відео

Діти розкидані по Україні

З жахливих умов немовля тимчасово забрали до лікарні працівники соціальних служб. Однак з'ясувалося, що у жінки є ще щонайменше двоє дітей. За її словами, вони проживають на Миколаївщині із рідними батьками.

Також поліцейські озвучували версію, що, крім згаданих, в громадянки є ще п'ятеро дітей, але ця інформація поки не має офіційного підтвердження.

Дитина може опинитися в притулку

У лікарні здорове маля не зможуть утримувати довго. Однак матері його повернуть лише за умови надання договору про оренду житла. Зараз жінка та її співмешканці оселилися у хостелі і скаржаться, що знайти квартиру для легального винаймання вкрай важко і дорого. Відтак, дитина може потрапити до сиротинця при живій матері.

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