Женщина рассказала правоохранителям, что один из парней – это отец малыша, а другой – его товарищ. Жили и ночевали они вместе, потому что больше некуда деваться.

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Компания жила в заброшенном торговом павильоне / Скриншот из видео



В помещении не было ни света, ни воды, ни газа / Скриншот из видео

Обещал золотые горы

По словам женщины, мужчина позвал ее переехать из Одессы в Киев. Впрочем, о том, что в столице жить негде, горе-мать узнала, когда перебралась на новое место. Факт проживания в ненадлежащих условиях с маленьким ребенком она объяснила тем, что так сложились обстоятельства.

Инспектор ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Лидия Кордяк заметила, что мать девочки была довольно агрессивной, когда общалась с правоохранителями. Кроме того, она была навеселе, хотя и отрицала, что употребляет алкоголь.



Одного из мужчин женщина представила своим мужем, а другого – его товарищем / Скриншот из видео



Женщина вела себя с полицейскими агрессивно и была навеселе / Скриншот из видео

Дети разбросаны по Украине

Из ужасных условий младенца временно забрали в больницу работники социальных служб. Однако выяснилось, что у женщины есть еще по меньшей мере двое детей. По ее словам, они проживают на Николаевщине с родными родителями.

Также полицейские озвучивали версию, что, кроме упомянутых, у гражданки есть еще пятеро детей, но эта информация пока не имеет официального подтверждения.

Ребенок может оказаться в приюте

В больнице здорового малыша не смогут содержать долго. Однако матери его вернут только при условии предоставления договора об аренде жилья. Сейчас женщина и ее сожители поселились в хостеле и жалуются, что найти квартиру для легального найма крайне трудно и дорого. Следовательно, ребенок может попасть в приют при живой матери.

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Неожиданная находка