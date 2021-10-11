Патрульных на место вызвала неравнодушная женщина, которая выгуливала собаку. Странную троицу с младенцем она заметила на улице Академика Заболотного.

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Женщина пьянствовала с мужчинами, пока дочь спала в коляске / Фото полиции Киева

"Новоселье" в кругу пьяных

Правоохранители сразу же отреагировали на вызов и выехали по указанному адресу. Прибыв, они увидели ту же картину: нетрезвая женщина распивала спиртное с двумя мужчинами прямо возле коляски со своей дочкой.

Помещение, где поселилась мать с малышней, нельзя назвать местом жительства. Мы предлагали женщине временный приют с надлежащими условиями, чтобы она могла найти себе жилье или вернуться к родственникам в Одесскую область, но женщина категорически отказалась,

– рассказала инспектор ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Лилия Кордяк.

Ребенка вернут женщине только тогда, когда она улучшит жилищные условия / Фото полиции Киева

Малышку забрали от горе-матери

Безответственность матери не оставила полицейским выбора, и они забрали у женщины детей. В загроможденной халабуды приехала скорая помощь, чтобы отвезти ребенка в больницу. Медики осмотрели девочку и заверили, что ее здоровью ничего не угрожает.

Что ждет малыша

В полиции пояснили, что ребенка вернут матери только тогда, когда он улучшит свои условия проживания. Если нет – судьбу девочки будет решать служба по делам детей и семьи.

Сейчас на женщину составили протокол об административном правонарушении – невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей.

Мать развлекалась, пока голый малыш бродил по улицам: похоже

В Белой Церкви мать покинула своего 2-летнего сына, а сама пошла гулять с подругами. Ребенок самостоятельно выбрался из квартиры и полностью голая бродила по улицам. В конце концов малыша с признаками простуды забрали в больницу, а на мать составили протокол.