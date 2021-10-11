Патрульних на місце викликала небайдужа жінка, яка вигулювала собаку. Дивну трійцю з немовлям вона помітила на вулиці Академіка Заболотного.

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Жінка пиячила з чоловіками, поки дочка спала у візочку / Фото поліції Києва

"Новосілля" у колі п'яних

Правоохоронці одразу ж відреагували на виклик і виїхали за вказаною адресою. Прибувши, вони побачили ту саму картину: нетвереза жінка розпивала спиртне із двома чоловіками просто біля візочка зі своєю донькою.

Приміщення, де оселилася мати з малечею, не можна назвати місцем проживання. Ми пропонували жінці тимчасовий притулок із належними умовами, аби вона могла знайти собі житло чи повернутися до родичів в Одеську область, але жінка категорично відмовилась,

– розповіла інспекторка ювенальної превенції Голосіївського управління поліції Лілія Кордяк.



Дитину повернуть жінці лише тоді, коли вона покращить житлові умови / Фото поліції Києва

Маленьку забрали від горе-матері

Безвідповідальність матері не залишила поліцейським вибору, і вони забрали у жінки малечу. До захаращеної халабуди приїхала швидка допомога, аби відвезти дитину до лікарні. Медики оглянули дівчинку й запевнили, що її здоров'ю нічого не загрожує.

Що чекає на малечу

В поліції пояснили, що дитину повернуть матері лише тоді, коли вона покращить свої умови проживання. Якщо ні – долю дівчинки вирішуватиме служба у справах дітей та сім'ї.

Наразі на жінку склали протокол про адміністративне правопорушення – невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Мати розважалася, поки голе маля блукало вулицями: схоже

У Білій Церкві матір покинула свого 2-річного сина, а сама пішла гуляти з подругами. Дитина самотужки вибралася з квартири і повністю гола блукала вулицями. Зрештою малюка з ознаками застуди забрали до лікарні, а на матір склали протокол.