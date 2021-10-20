В метро Киева будут проверять, как пассажиры носят маски

Сводные мобильные бригады полиции, Госпродпотребслужбы и представителей власти Киева будут работать в подземке для контроля соблюдения карантинных требований пассажирами. Проверки запустят из-за того, что почти никто не выполняет нормы, а ситуация с COVID-19 стремительно ухудшается.

Об усилении контроля над противоэпидемиологическими требованиями рассказал во время брифинга главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, для сдерживания заболеваемости крайне важно, чтобы люди носили маски, прикрывая рот и нос.

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Поскольку этого не делают, надо контролировать места скопления людей.

Не верят в коронавирус и не смотрят на перегруженные больницы

По словам Кузина, большая часть украинцев отрицает факт существования COVID-19 и отказывается выполнять простейшие правила безопасности.

При этом люди не обращают внимание на статистические данные по заболеваемости людей, а также на переполненные больницы.

Чтобы заставить пассажиров подземки носить маски правильно, в метро будут работать мобильные бригады. В них войдут работники различных служб, которые смогут штрафовать нарушителей.

Следить за тем, как в Киеве придерживаются масочного режима, будут ближайшие несколько месяцев.

Согласно официальным данным, в Киеве за 19 октября обнаружили 1023 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 29 человек. Всего за период пандемии болезнь унесла жизни 5741 жителя столицы.