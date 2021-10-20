Об усилении контроля над противоэпидемиологическими требованиями рассказал во время брифинга главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, для сдерживания заболеваемости крайне важно, чтобы люди носили маски, прикрывая рот и нос.

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Поскольку этого не делают, надо контролировать места скопления людей.

Не верят в коронавирус и не смотрят на перегруженные больницы

По словам Кузина, большая часть украинцев отрицает факт существования COVID-19 и отказывается выполнять простейшие правила безопасности.

При этом люди не обращают внимание на статистические данные по заболеваемости людей, а также на переполненные больницы.

Чтобы заставить пассажиров подземки носить маски правильно, в метро будут работать мобильные бригады. В них войдут работники различных служб, которые смогут штрафовать нарушителей.

Следить за тем, как в Киеве придерживаются масочного режима, будут ближайшие несколько месяцев.

Согласно официальным данным, в Киеве за 19 октября обнаружили 1023 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 29 человек. Всего за период пандемии болезнь унесла жизни 5741 жителя столицы.