Про посилення контролю над протиепідеміологічними вимогами розповів під час брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За його словами, для стримання захворюваності вкрай важливо, аби люди носили маски, прикриваючи рот та ніс.

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Оскільки ж цього не роблять, треба контролювати місця скупчення людей.

Не вірять у коронавірус та не дивляться на перевантажені лікарні

За словами Кузіна, велика частина українців заперечує факт існування COVID-19 та відмовляється виконувати найпростіші правила безпеки.

При цьому люди не звертають увагу на статистичні дані щодо захворюваності людей, а також на переповнені лікарні.

Щоб змусити пасажирів підземки носити маски правильно, у метро працюватимуть мобільні бригади. До них увійдуть працівники різних служб, які зможуть штрафувати порушників.

Слідкувати за тим, як у Києві дотримуються маскового режиму, будуть найближчі кілька місяців.

Згідно з офіційними даними, у Києві за 19 жовтня виявили 1023 нові випадки захворювання на COVID-19. Померли 29 людей. Загалом за період пандемії хвороба забрала життя 5741 жителя столиці.