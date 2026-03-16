Станция метро "Одесская" в Киеве: где планируют новую конечную синей ветки
- В Киеве планируют изменить конечную остановку Оболонско-Теремковской линии метрополитена на станцию "Одесская".
- Из-за недостатка финансирования и военного положения строительство станции "Одесская" на 2026 год так и не началось.
В Киеве планируют изменить конечную остановку сильной ветки метрополитена. Вместо нынешней станции "Теремки" должна стать проектируемая станция "Одесская".
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Где будет будущая конечная станция метро синей ветки в Киеве?
Согласно детальному плану территории района Теремки-III в Голосеевском районе, новую станцию планируют разместить вдоль автодороги Киев - Одесса, на границе города и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".
Название станция получила из-за расположения вблизи Одесской площади, которая, в свою очередь, названа из-за близости к международной автомагистрали М05, соединяющей Киев с Одессой.
В то же время из-за недостатка финансирования, а затем и введения военного положения, строительство "Одесской" по состоянию на 2026 год так и не началось.
Сейчас конечная станция синей ветки "Теремки" остается последней на южном направлении. Основные работы метростроителей сосредоточены на продолжении Сырецко-Печерской линии, где продолжается строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская".
Последние инциденты в киевском метро
Из-за многочисленных вражеских атак на Киев на станции метро "Теремки" обвалилась часть подвесного потолка перед одним из входов. В Киевском метрополитене объяснили, что инцидент произошел в результате предыдущих повреждений конструкций, полученных во время обстрелов, часть из которых имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров.
Весной, во время таяния снега, сильных дождей или резких изменений температуры, пассажиры киевского метро замечают на станциях мокрые пятна или локальные протечки. Это связано с повышением уровня грунтовых вод. Все такие участки находятся под контролем специалистов и оперативно устраняются, а безопасность движения поездов и пассажиров обеспечена.