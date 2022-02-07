Продолжению серии очень популярной компьютерной игры посвятили мурал по заказу одной из киевских студий. Релиз Horizon Forbidden West в Play Station запланировали на 18 февраля 2022 года, поэтому ждать геймерам осталось не очень долго.

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Чтобы напомнить любителям игр о выходе игры, заказчики решили разместить мурал на одном из самых топовых мест для рекламы.

Что известно о Horizon Forbidden West



Пассажиры метро наслаждаются видом мурала / Фото Олексы Мельника

На больших картинках, занявших фактически всю стену перехода, изображена главная героиня серии по имени Элой.

Согласно замыслу разработчиков, после событий, которые происходили в предыдущей части игры – Horizon Zero Dawn – охотница на роботов отправится в новые земли.

Девушку ожидают новые опасные роботы, друзья и враги.



На мурале изобразили роботов из Horizon Forbidden West / Фото Олексы Мельника

Всего в PlayStation обещают геймерам крайне интересную игру, поскольку в мире Horizon Forbidden West появятся более 40 новых роботов. В предыдущей части у Элой было лишь 26 видов противников.



Мурал посвятили выходу популярной игры для PlayStation / Фото Олексы Мельника

Кроме того, в PlayStation готовят к выходу гайдбук на 200 страниц. В книге должны описать только роботов, с которыми столкнется Элой.