Продовженню серії дуже популярної комп'ютерної гри присвятили мурал на замовлення однієї з київських студій. Реліз Horizon Forbidden West у Play Station запланували на 18 лютого 2022 року, то ж, чекати геймерам залишилося не дуже довго.

Дивіться також Автори Horizon Forbidden West представили новий трейлер, який присвячений племенам

Аби нагадати любителям ігор про вихід гри, замовники вирішили розмістити мурал на одному з найбільш топових місць для реклами.

Що відомо про Horizon Forbidden West



Пасажири метро насолоджуються виглядом муралу / Фото Олекси Мельника

На чималих картинках, які зайняли фактично всю стіну переходу, зображена головна героїня серії на ім'я Елой.

Згідно з задумом розробників, після подій, які відбувалися у попередній частині гри – Horizon Zero Dawn – мисливиця на роботів вирушить у нові землі.

Дівчину очікують нові небезпечні роботи, друзі та вороги.



На муралі зобразили роботів з Horizon Forbidden West / Фото Олекси Мельника

Загалом у Play Station обіцяють геймерам вкрай цікаву гру, оскільки у світі Horizon Forbidden West з'являться понад 40 нових роботів. У попередній частині в Елой було лише 26 видів противників.



Мурал присвятили виходу популярної гри для PlayStation / Фото Олекси Мельника

Крім того, у PlayStation готують до виходу гайдбуку на 200 сторінок. У книзі мають описати лише роботів, з якими зіштовхнеться Елой.