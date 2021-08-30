В метро Киева произошел коллапс из-за неисправности системы оплаты

Несмотря на обещания коммунальщиков быстро починить систему, вечером 30 августа в столичной подземке до сих пор невозможно за наличные покупать одноразовые талоны на проезд. При этом турникеты с PayPass не способны справиться с потоком пассажиров.

Поэтому на всех ключевых станциях подземки образовались огромные очереди. Тысячи киевлян вынуждены долго ждать возможность оплатить проезд и спуститься к перрону.

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Когда в кассах метро можно будет купить билет, а также пополнить транспортную карту, неизвестно.

Большинство без масок

Проблемы с пополнением транспортных карт через терминалы, "Киев цифровой" и кассы возникли в столице днем ​​30 августа.

Около 15:00 в КГГА отметили, что произошла неисправность серверов, которую якобы починили, а сама система должна начать работать в штатном режиме в ближайшее время.

Впрочем, по состоянию на 19:30 купить билеты в кассах еще было невозможно. Из-за этого пассажиры были вынуждены пользоваться только турникетами с PayPass или рассчитываться электронными карточками, на которых были заранее куплены поездки.

Огромные очереди из пассажиров без билетов фактически заблокировали вход в важнейшие станции подземки.

Заметим, что большинство людей находятся в общественном транспорте столицы без масок или надевают средства защиты под нос или подбородок. Об этом ярко свидетельствует видео, которое сделали на одной из станций во время коллапса.

Смотрите видео толпы в метро Киева из-за неисправности систем оплаты: