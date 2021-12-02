В киевском метро человек попал под поезд: в подземке произошел коллапс
Источник:24 канал
Чрезвычайный инцидент произошел вечером 2 декабря на станции метро "Дворец Украина" в Киеве. Девушка-пассажир по неизвестным причинам упала на пути под поезд. В результате движение поездов на синей ветке временно останавливали.
На всех станциях Оболонско-Куреневской линии на какое-то время образовалась огромная толпа пассажиров, которые спускаются в подземку, но не могут никуда уехать. Впоследствии в подземке организовали движение между станциями "Героев Днепра" до "Олимпийской" и от "Васильковской" до "Теремков".
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В пресс-службе метрополитена отметили, что на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.
О состоянии пострадавшей ничего неизвестно
- Инцидент произошел около 17:20 на перроне станции "Дворец Украина".
- По словам очевидцев, девушка упала на пути, когда на станцию прибывал поезд.
- По состоянию на 18:00 о судьбе пассажирки метрополитена ничего неизвестно.
- Поскольку происшествие произошло в час пик, фактически вся столичная подземка мгновенно стала перегруженной. Из-за временной остановки поездов на перронах станций собралось слишком много пассажиров.
На месте работают спасатели и врачи скорой.
На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд. На место происшествия вызваны медики и правоохранители. Проводится необходимая работа. Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно,
– отметили в пресс-службе метро.
Смотрите видео со станции "Дворец Украина", где пассажирка упала под поезд: