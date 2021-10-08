На метро "Теремки" останавливали движение из-за кровотечения у пассажира: могли подрезать
Источник:телеграм-канал dtp.kiev.ua
На станции столичного метро "Теремки" были вынуждены временно остановить движение поездов. У одного из пассажиров открылось сильное кровотечение на ноге. Это случилось утром 8 октября.
Мужчину начали спасать прямо в вагоне, а потом вывели на перрон. На вид ему примерно 45 – 50 лет.
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Подозревают ножевое ранение
По одной из версий, мужчину могли подрезать. Впрочем, пока все детали инцидента неизвестны. Пострадавший мужчина потерял много крови.
Кровотечение у пассажира открылось прямо в вагоне метро / Скриншот видео
На помощь пришла полиция
Первую домедицинскую помощь мужчине с кровотечением предоставили правоохранители. Они наложили на ногу жгут и остались с ним ждать бригаду скорой помощи. Движение поездов на станции в конце концов возобновили.
Первую помощь пострадавшему оказали полицейские / Скриншот видео
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