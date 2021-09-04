Митинг с российскими флагами: съемки фильма на Троещине испугали киевлян

Жителей микрорайона Троещина удивил митинг с российскими флагами. Так называемые "активисты" собрались под зданием Деснянской райгосадминистрации.

Это случилось 4 сентября. Однако "митинг" оказался съемками фильма, режиссером которого является Ахтем Сеитаблаев.

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В Киеве люди собрались с флагами России для съемок фильма

Люди начали собираться на так называемую "акцию" утром. Подозрительный "митинг" начали под зданием Деснянской районной государственной администрации на киевской Троещине.

Участники акции, численность которых достигла нескольких десятков, принесли с собой флаги России,

– говорится в сообщении.

Жители Киева увидев такое собрание посреди города, начали публиковать фото и сообщения про "митинг" в соцсетях и обратили внимание полиции на происшествие. Однако издание сообщило, что неподалеку от десятка "митингующих" размещена съемочная группа.

На Троещине снимали фильм, режиссером которого является Сеитаблаев

"Акция сепаратистов" оказалась постановкой для полнометражного фильма с рабочим названием "Мирный-21".

Режиссером является известный украинский деятель киноискусства Ахтем Сеитаблаев. Жанр – военная драма,

– выяснилось впоследствии.

Рядом с импровизированной площадкой находится съемочная группа, которая и призвала людей не переживать из-за увиденного.

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