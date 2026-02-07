Киев ожидает новое испытание в ближайшие дни: Кличко обратился к горожанам
- На Киев надвигаются сильные морозы, что усложнит ситуацию в городе в условиях тяжелого состояния энергосистемы.
- Виталий Кличко поручил обеспечить нормальную работу пунктов обогрева, чтобы киевляне имели доступ к теплу, электричества и пищи.
На столицу снова надвигается непогода. Виталий Кличко предупредил, что киевлян ожидают непростые дни.
В Киеве прогнозируют сильные морозы, в частности, ночью. Тем временем ситуация в энергосистеме остается тяжелой. Жители столицы получают электроэнергию только на полтора – два часа. Об этом говорится в заявлении мэра Виталия Кличко.
Чего ожидать киевлянам в ближайшие дни?
Должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева,
– подчеркнул городской голова.
Он сообщил, что поручил руководителям районных администраций Киева обеспечить нормальную работу пунктов обогрева. В них должны быть тепло, электричество и еда.
Вместе с городскими службами районы должны позаботиться о подключении генераторов, наличие горючего и всего необходимого. Пункты должны работать так, чтобы киевляне могли прийти согреться, зарядить телефоны, выпить горячего чая и перекусить.
Также ранее в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах обустроили опорные пункты, где жители могут при необходимости остаться на ночь.
Напомним, что в Киеве более 1000 многоэтажек остались без отопления после того, как враг повредил Дарницкую ТЭС во время атаки 3 февраля.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
- 7 февраля враг в очередной раз атаковал энергетику Украины. На этот раз под ударом находились преимущественно энергообъекты на Западе.
- Очередная массированная атака на энергосистему привела к значительным повреждениям, вызвав дефицит электроэнергии и аварийные отключения света.
- Гендиректор ДТЭК отметил, что без быстрого поступления дополнительных боеприпасов для противовоздушной обороны и усиления дипломатической поддержки энергетический кризис в Украине может в ближайшее время перерасти в гуманитарный.