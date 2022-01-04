На мосту Кличко в Киеве разбили стекло: фото с места происшествия
Источник:Муниципальная охрана
На новогодние праздники в Киеве неизвестные повредили мост. На пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый разбили стекло ограждения. Кто именно это сделал – выясняют правоохранители.
Также разбили информационную доску на Владимирской горке. Охранники увидели все это 2 января.
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Муниципальная охрана отметила, что в праздники работа бывает разной – в начале 2022 года столкнулись с таким неприятным и возмутительным инцидентом.
Разбитое стекло и информационная доска / Фото Муниципальной охраны
Этот мост подвергается повреждениям уже не впервые.
Мост Кличко: последние новости
- В июле 2021 года разыскали мужчину, который разбил информационно-макетное стекло. Он сказал, что якобы просто проверял его на прочность.
- К слову, бойцы муниципальной стражи выгнали мужчину, который устроил себе логово под стеклянным пешеходным мостом.
Полный текст публикации Муниципальной охраны:
По праздникам работа бывает разной. Например, во время суточного дежурства, утром 2 января, Муниципальная охрана обнаружила на Владимирской горке заваленую информационную доску, а на пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый - разбитое стекло ограды.
Сообщили ответственным городским службам.
Киев будет комфортным!
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