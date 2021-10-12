Мужчина под Киевом поджег квартиру бывшей жены и чуть не сгорел

В городе Вишневом у Киева 11 октября вечером произошел пожар. В полиции говорят, это произошло потому, что мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены.

Сам поджигатель получил многочисленные ожоги, а жильцов дома пришлось эвакуировать. Заметим, это уже не первый подобный случай на Киевщине только в октябре.

В этот же день На Николаевщине подожгли поселковый совет: сгорели документы

Под Киевом возник пожар в многоэтажке

Вечером 11 октября во Вишневом под Киевом произошел пожар в многоэтажке. Полиция Киевской области рассказала подробности.

Огонь вспыхнул в одном из домов н а улице Машиностроителей.

Зачинщиком его стал человек после конфликта с бывшей женой.

Именно он, говорят правоохранители, поджег входную дверь квартиры женщины.

Пожар локализован, однако жителей многоэтажки пришлось эвакуировать.



Пожар в Вишневом произошел из-за конфликта мужчины с бывшей женой / Фото НПУ

Больше всего пострадал от огня сам 54-летний вероятный виновник пожара. С многочисленными ожогами его доставили в больницу.



Сам вероятный виновник более всего пострадал от огня / Фото НПУ

Далее все обстоятельства происшествия будет выяснять следствие.

В столице на Проспекте Правды 5 октября мужчина сжег квартиру после ссоры с женой. К сожалению, тот случай завершился трагедией – погиб 6-летний ребенок.

А месяц назад, в начале сентября, на Закарпатье мужчина выгнал из дома бывшую жену с детьми и поджег дом, в котором они жили.

пожар в Вишневом – уже не первый подобный случай в Киевской области за несколько последних дней.