Мужчина под Киевом поджег квартиру бывшей жены и чуть не сгорел
Источник:полиция Киевской области
В городе Вишневом у Киева 11 октября вечером произошел пожар. В полиции говорят, это произошло потому, что мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены.
Сам поджигатель получил многочисленные ожоги, а жильцов дома пришлось эвакуировать. Заметим, это уже не первый подобный случай на Киевщине только в октябре.
В этот же день На Николаевщине подожгли поселковый совет: сгорели документы
Под Киевом возник пожар в многоэтажке
Вечером 11 октября во Вишневом под Киевом произошел пожар в многоэтажке. Полиция Киевской области рассказала подробности.
- Огонь вспыхнул в одном из домов н а улице Машиностроителей.
- Зачинщиком его стал человек после конфликта с бывшей женой.
- Именно он, говорят правоохранители, поджег входную дверь квартиры женщины.
Пожар локализован, однако жителей многоэтажки пришлось эвакуировать.
Пожар в Вишневом произошел из-за конфликта мужчины с бывшей женой / Фото НПУ
Больше всего пострадал от огня сам 54-летний вероятный виновник пожара. С многочисленными ожогами его доставили в больницу.
Сам вероятный виновник более всего пострадал от огня / Фото НПУ
Далее все обстоятельства происшествия будет выяснять следствие.Обратите внимание: пожар в Вишневом – уже не первый подобный случай в Киевской области за несколько последних дней.
- В столице на Проспекте Правды 5 октября мужчина сжег квартиру после ссоры с женой. К сожалению, тот случай завершился трагедией – погиб 6-летний ребенок.
- А месяц назад, в начале сентября, на Закарпатье мужчина выгнал из дома бывшую жену с детьми и поджег дом, в котором они жили.