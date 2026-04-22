В Киеве и области прогремели взрывы: "Шахеды" атакуют область
- 22 апреля на Киевщине и в Киеве было несколько взрывов из-за атаки дронов.
- Украинские силы ПВО работали по целям, а местные власти призвали находиться в укрытиях.
Днем 22 апреля на Киевщине и в Киеве прогремел ряд взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении ударных дронов на область.
Об этом информирует Киевская областная военная администрация и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.
Взрывы на Киевщине: детали
Сигнал воздушной тревоги начал распространяться по Киевской области в 16:57. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили граждан об атаке вражеских беспилотников на регион.
БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину,
– писали в ВС.
Уже в 17:09 местные власти сообщили, что в воздушном пространстве области находятся вражеские беспилотники. По целям работали украинские силы ПВО.
Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о движении российских дронов над столицей. Корреспонденты 24 Канала пишут о работе сил ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА призвали находиться в безопасных укрытиях до завершения российской атаки.
Уже в 17:17 воздушная тревога звучала в Бучанском районе, а мониторы писали о движении трех дронов в Вышгородском районе.
Сейчас последствия и масштабы атаки уточняются.
Какие города недавно атаковала Россия?
Россияне сутки атаковали Сумскую область, обстреляв 29 населенных пунктов. В Сумской общине пострадали 30 человек – среди них 16 детей, в Глуховской общине – 19-летняя девушка и 52-летний мужчина, в Путивльской общине травмы получила 17-летняя девушка. Вместе с тем повреждены жилые частные и многоэтажные дома, гражданские автомобили и коммерческие сооружения.
Ночью 22 апреля вражеские дроны-камикадзе летели в направлении Одессы. Под прицелом России была инфраструктура, но обошлось без повреждений и без пострадавших.
Беспилотник врага атаковал Запорожье. Аппарат упал между путями возле грузового локомотива. В результате атаки погиб помощник машиниста, в то же время машинисту медики оказали необходимую помощь.