Про це інформує Київська обласна військова адміністрація та начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Вибухи на Київщині: деталі

Сигнал повітряної тривоги почав ширитись Київською областю о 16:57. Тоді Повітряні сили ЗСУ попередили громадян про атаку ворожих безпілотників на регіон.

БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину,

– писали ПС.

Вже о 17:09 місцева влада повідомила, що у повітряному просторі області перебувають ворожі безпілотники. По цілях працювали українські сили ППО.

Згодом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про рух російських дронів над столицею. Кореспонденти 24 Каналу пишуть про роботу сил ППО у Києві.

У Київській ОВА закликали перебувати у безпечних укриттях до завершення російської атаки.

Вже о 17:17 повітряна тривога лунала о Бучанському районі, а монітори писали про рух трьох дронів у Вишгородському районі.

Наразі наслідки та масштаби атаки уточнюються.

