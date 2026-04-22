Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Читайте також Росіяни атакують "Шахедами": де зараз небезпека
Які наслідки обстрілу Сумщини?
За словами правоохоронців, для атак ворог застосовував КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.
У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Також пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.
У Глухівській громаді постраждали 19-річна дівчина та 52-річний чоловік. Там пошкоджено 24 приватні будинки і 2 автомобілі.
Тим часом у Путивльській громаді травм зазнала 17-річна дівчина, також пошкоджено автомобіль.
Наслідки ворожих ударів на Сумщині / Фото: Нацполіція
Вже зранку 22 квітня начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що вночі ворог також завдав масованого удару по селу в Ямпільській громаді. За його словами, російські БпЛА влучили у житлові будинки, на місцях ударів виникли пожежі.
На жаль, в одному з будинків також виявили тіло загиблої цивільної людини – наразі особа встановлюється.
Ворог б'є по Україні: останні новини
Вночі 22 квітня російські безпілотники атакували Одесу та область. У місті під прицілом Росії була інфраструктура, але минулось без пошкоджень та без постраждалих. Водночас в області ворожі дрони вдарили по портовій інфраструктурі: там є пошкодження, наразі триває ліквідація наслідків.
Також під ударом була Запорізька область: місцева влада повідомляла про вибухи близько 4-ї ранку. Згодом стало відомо, що Росія вдарила по транспортній інфраструктурі. На жаль, внаслідок атаки загинув помічник машиніста Укрзалізниці. Його колезі машиністу медики також надають допомогу.
Вже зранку російські війська атакували Дніпро: перед вибухом моніторингові канали повідомляли про рух ворожого БпЛА на місто. Внаслідок ударів у Дніпрі виникло кілька пожеж. За попередніми даними, постраждалих немає.