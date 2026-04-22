Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины Национальной полиции Украины.

Какие последствия обстрела Сумщины?

По словам правоохранителей, для атак враг применял КАБы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Сумской общине в результате ударов БпЛА пострадали 30 человек, среди них 16 детей. Также повреждены 15 частных и 14 многоквартирных домов, 8 нежилых сооружений и 36 автомобилей.

В Глуховской общине пострадали 19-летняя девушка и 52-летний мужчина. Там повреждены 24 частных дома и 2 автомобиля.

Между тем в Путивльской громаде травмы получила 17-летняя девушка, также поврежден автомобиль.

Последствия вражеских ударов на Сумщине / Фото: Нацполиция

Уже утром 22 апреля начальник Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что ночью враг также нанес массированный удар по селу в Ямпольской общине. По его словам, российские БпЛА попали в жилые дома, на местах ударов возникли пожары.

К сожалению, в одном из домов также обнаружили тело погибшего гражданского человека – сейчас личность устанавливается.

