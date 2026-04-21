Про рух ворожих цілей та загрозу ударів повідомляють Повітряні сили України. Водночас 24 Канал зібрав інформацію про вибухи та наслідки атак.

Дивіться також Війна РЕБ проти дронів: як народилася нова індустрія, що захищає українські міста від атак "Шахедів"

Де наразі є загроза удару?

Ворог без упину направляє свої ударні дрони та ракети на мирне українське населення. Ввечері 21 квітня тривога лунає одразу в декількох областях.

Де триває повітряна тривога

21:26, 21 квітня

Монітори пишуть, що ймовірність масованої комбінованої атаки зростає до "підвищеної", оскільки зафіксовано відповідні дії противника.

Впродовж доби виконано дві передислокації бортів Ту-95мс на аеродром "Оленья". Військово-транспортна авіація виконала 2 перельоти з метою доставки крилатих ракет на аеродром "Оленья".

Виконані пуски ударних БпЛА з Криму та Смоленської області Росії.

Балістична загроза на ніч на високому рівні.

21:15, 21 квітня

БпЛА на Кривий Ріг.

21:15, 21 квітня

БпЛА на Харків з півночі.