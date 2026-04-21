Про рух ворожих цілей та загрозу ударів повідомляють Повітряні сили України. Водночас 24 Канал зібрав інформацію про вибухи та наслідки атак.
Де наразі є загроза удару?
Ворог без упину направляє свої ударні дрони та ракети на мирне українське населення. Ввечері 21 квітня тривога лунає одразу в декількох областях.
Монітори пишуть, що ймовірність масованої комбінованої атаки зростає до "підвищеної", оскільки зафіксовано відповідні дії противника. Впродовж доби виконано дві передислокації бортів Ту-95мс на аеродром "Оленья". Військово-транспортна авіація виконала 2 перельоти з метою доставки крилатих ракет на аеродром "Оленья". Виконані пуски ударних БпЛА з Криму та Смоленської області Росії. Балістична загроза на ніч на високому рівні. БпЛА на Кривий Ріг. БпЛА на Харків з півночі.
