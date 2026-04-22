Об этом информирует Киевская областная военная администрация и начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Взрывы на Киевщине: детали

Сигнал воздушной тревоги начал распространяться по Киевской области в 16:57. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили граждан об атаке вражеских беспилотников на регион.

БПЛА с Черниговщины, курсом на Киевщину,

– писали в ВС.

Уже в 17:09 местные власти сообщили, что в воздушном пространстве области находятся вражеские беспилотники. По целям работали украинские силы ПВО.

Впоследствии начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о движении российских дронов над столицей. Корреспонденты 24 Канала пишут о работе сил ПВО в Киеве.

В Киевской ОВА призвали находиться в безопасных укрытиях до завершения российской атаки.

Уже в 17:17 воздушная тревога звучала в Бучанском районе, а мониторы писали о движении трех дронов в Вышгородском районе.

Сейчас последствия и масштабы атаки уточняются.

