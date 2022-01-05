Согласно данным радаров, воздушное судно Военно-воздушных сил США вылетело с территории Великобритании. Пролетев воздушное пространство Нидерландов, Германии и Польши, он оказался над украинской территорией.

По теме Самолеты-разведчики США впервые пролетели над восточной Украиной

Воздушное судно США зафиксировали в небе над Киевом / Скриншот с сайта Flightradar

Большое турне

Кроме Киева, разведчик НАТО пролетел над Борисполем, Полтавой, Запорожской областью, Кривым Рогом, Кропивницким и югом Украины. На карте полета видно, что он летал в непосредственной близости от временно оккупированного Россией Крыма.

Скорость американского самолета составляет примерно 1000 километров в час, высота полета – около 10 километров.

Маршрут самолета НАТО проходил над Полтавой / Скриншот с сайта Flightradar

Разведчик НАТО кружил недалеко от оккупированного Крыма / Скриншот с сайта Flightradar

Донбасс – в поле зрения

В конце 2021 года, 30 декабря, разведывательный самолет Военно-воздушных сил США E-8C Joint STARS в очередной раз пролетел над востоком Украины для мониторинга ситуации там. Перед ним такой же вояж совершили еще два воздушных судна.

Вас может заинтересовать – полет самолетов-разведчиков США над Украиной: смотрите видео