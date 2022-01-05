Згідно з даними радарів, повітряне сутно Військово-повітряних сил США вилетіло з території Великобританії. Перетнувши повітряний простір Нідерландів, Німеччини та Польщі, він опинився над українською територією.

За темою Літаки-розвідники США вперше пролетіли над східною Україною



Повітряне судно США зафіксували в небі над Києвом / Скриншот із сайту Flightradar

Велике турне

Окрім Києва, розвідувач НАТО також пролетів над Борисполем, Полтавою, Запорізькою областю, Кривим Рогом, Кропивницьким та півднем України. На карті польоту видно, що він літав у безпосередній близькості від тимчасово окупованого Росією Криму.

Швидкість американського літака становить приблизно 1000 кілометрів на годину, висота польоту – майже 10 кілометрів.



Маршрут літака НАТО пролягав над Полтавою / Скриншот із сайту Flightradar



Розвідувач НАТО кружляв неподалік окупованого Криму / Скриншот із сайту Flightradar

Донбас – у полі зору

Наприкінці 2021 року, 30 грудня, розвідувальний літак Військово-повітряних сил США E-8C Joint STARS вкотре пролетів над сходом України для моніторингу ситуації там. Перед ним такий самий вояж здвійснили ще два повітряних судна.

Вас може зацікавити – політ літаків-розвідників США над Україною: дивіться відео