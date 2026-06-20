Россия нанесла удар по Киевской области: каковы последствия и есть ли пострадавшие

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские города и села. Враг нанес удары по Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник и ГСЧС.

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Что известно о российской атаке?

20 июня оккупанты атаковали Киевскую область. В результате вражеских ударов в Бориспольском районе начался масштабный пожар в одном из складских помещений. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

К сожалению, пострадал 40-летний мужчина. Его с отравлением продуктами горения оперативно госпитализировали в местную больницу.

Враг в очередной раз пытается запугать нас и нанести вред мирным людям. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя,

– подчеркнул Калашник.

В Вышгородском районе в результате попадания в легковой автомобиль ранены 3 человека. У мужчины ожоги рук и ног, а также осколочный перелом ноги. У женщины – осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени, а у другой пострадавшей – контузия.

Калашник заявил, что всех раненых сразу госпитализировали.

Последствия атаки на Киевскую область / Фото ГСЧС

Когда еще оккупанты наносили удары по Киевской области?

Вечером в четверг, 11 июня, российские войска атаковали беспилотниками Киевскую область. Под вражеским ударом оказался, в частности, Бориспольский район.

В результате утренней атаки российских беспилотников 5 июня в Киевской области пострадало предприятие. Оно производит детское питание под брендом "Яготинское для детей".

Известно, что во время атаки "Шахедов" четыре человека погибли, ещё четверо пострадали. После попадания на предприятии возник масштабный пожар в административном здании.

В Броварском и Бориспольском районах Киевской области зафиксированы серьезные повреждения. 4 июня россияне обстреляли столичный регион. Утром ГСЧС Киевской области сообщила: был нанесен удар дронами по промышленному объекту в Бориспольском районе. Впоследствии стало известно, что пожар потушили.